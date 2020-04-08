Alkolmetreye yeterince üfleyemeyen sürücüye kesilen ceza, mahkemeden döndü

Muğla Fethiye'de P.Ç.’ye trafik kontrolü sırasında “alkolmetreyi üflemediği” iddiasıyla ceza kesildi. 2 bin 800 TL para ve 2 yıl süreyle sürücü belgesine el konulan P.Ç, karara itiraz etti.

Avukatı Osman Alper Olgun aracılığıyla Muğla Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe veren P.Ç., verilen cezada “Alkolmetreyi üflememe” iddasının doğru olmadığını, kontrol sırasında kendisinin alkolmetreyi üflediğini ancak yeterli nefesi olmadığı için cihazın ölçüm yapamadığını belirtti.

“YETERLİ NEFESİ YOKTU” DEDİLER AMA “ÜFLEMEDİ” DİYEREK CEZA KESTİLER

Dosyada alkol kontrolü yapan memurların da ifadesi tanık olarak yer aldı. Tanıklar, P.Ç'nin alkolmetreyi birden fazla kez üflediği ancak yeterli seviyede nefes veremediği için testin tamamlanamadığını anlattı.

Tanıklar ifadede, “Alkol muayenesi yapacağımızı söyledik. Kabul etti. Birden fazla üflettik. Ancak yeterli seviyede üfleyemedi. Aynı zamanda tuvalet ihtiyacı nedeni ile ihtiyacını giderebileceği bir yere gönderdik” dedi.

SULH CEZA HAKİMLİĞİ: “ALKOL TESTİ OLMADAN CEZA VEREMEZSİN”

Cezanın kaldırılmasına ilişkin talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, kararında dosyada yer alan itiraz dilekçesinde anlatılanlar ile kamera görüntülerindeki diyaloglar ve tanık beyanlarının ifadelerinin uyuştuğunu vurguladı.

Kararda, alkol testi için yeterli nefes veremeyen kişiye “Alkolmetreyi üflemediği” iddiasıyla ceza verilemeyeceğini vurgulayan hakimlik, “üfleyemeyecek duruma olan sürücünün en yakın sağlık kuruluşuna götürülerek tahlil yolu ile alkollü olup olmadığının tespit edilmesi gerektiğini” ifade ederek verilen cezanın kaldırılmasına hükmetti.

“ALKOLMETRE OLMUYORSA TAHLİL YAPILMALIYDI”

Hakimlik kararında, “Sürücünün alkolmetreyi üflemeyi kabul ettiği, defalarca üflediği ancak sağlıklı ölçüm yapılmasına yetecek fiziksel yeterlilikte nefes bulunmaması yada doğru şekilde kullanılmaması nedeni ile ölçüm sonuç noktasında cihazın ölçüm sonucunu veremediğinin” anlaşıldığı ifade edildi.

“KONTROLÜN AMACI TESPİT ETMEK”

Kontrol yapılmasındaki asıl amacın sürücünün alkol olup olmadığının tespit edilmesi olduğu vurgulanan kararda şu ifadeler kullanıldı:

* Bu tür yeterli nefese engel olabilecek astım, bronşit, akciğer rahatsızlıkları yada solunum yolu hastalıkları, yakın cerrahi operasyon gibi engeller çıkması durumunda asıl amacın alkollü olup olmadığının tespiti olması nedeniyle en yakın sağlık kuruluşuna götürülerek üfleyemeyecek durumda olan kişilerin vücut örneklerinin alınarak tahlil yolu ile alkol sonucunun alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

* Sonuç olarak alkolmetre üflemeyi kabul ederek ondan fazla defa üfleyen sürücüye alkolmetre üflemeyi reddetmekten işlem yapılması, bu nedenle ceza düzenlenmesinde isabet görülmediğinden cezanın kaldırılmasına karar verilmiştir.