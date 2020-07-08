Almak isteği laptopun içinden amcasının fotoğrafları çıkınca…

Olay, Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana geldi. İki kişi, bilgisayar tamiri ve yedek parça üzerine faaliyet gösteren iş yerine giderek ellerindeki laptopu satmak istedi.

İş yeri sahibinin yakını olan Buğra Avcı, laptopu açmak için şifresini sordu. Laptopu getiren kişinin söylediği iki şifre de yanlış çıktı. İki kişinin de şifreyi bilmemesinden şüphelenen Avcı, laptopun hard diskini söküp başka bir bilgisayara bağladı.

HIRSIZLARI OYALAYIP AMCASINI ARADI

Bilgisayarın içinde amcası ve amcasının öğretmen arkadaşının fotoğraflarıyla karşılaşan Buğra Avcı, laptopu satmak isteyen kişiler oyalayarak amcasını aradı. Amcasının arkadaşının laptopunun önceki gece çalındığını öğrenen Avcı, 155’i arayarak ihbarda bulundu.

Kısa sürede iş yerine gelen polisler, çaldıkları laptopu satmak isteyen iki hırsızlık şüphelisini kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz P., tutuklanarak cezaevine kondu. (İHA)