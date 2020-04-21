Alman kadın evinde ölü bulundu… O detay ortaya çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Obagöl Mahallesi'nde yaşayan Sylva Waltraud Umissky (51) evinde ölü bulundu. Alman kadından 4 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Umissky'in evine gelen polis ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından gün gece saatlerinde içeri girdi.

İçeri giren ekipler Umissky'in cansız bedeniyle karşılaştı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Umissky’in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Umissky’nin geçen sene 13 Kasım’da, Alman eşi Ludwrg Reinhold Hilman Hundsdorfor’un (75) uyuduğunu düşünerek, üzerini çarşafla örtüp, 2 gün cansız bedeniyle yaşadığı ortaya çıktı.