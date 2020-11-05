Hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı köpeği çalındı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sahibinin, hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı eğitimli Alman Kurdu cinsi köpek çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi 5’inci Mobilya Sokak’ta meydana geldi. Erhan Kalkan, kendine ait eğitimli köpeğini hırsızlık olaylarına karşı iş yerinin önüne bağladı.
Gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen kişi, köpeği sevdi. Ardından bu kişi, zincirini çözüp, hayvanı aracına bindirdi. Hırsız Alman kurduyla birlikte olay yerinden uzaklaşırken olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.