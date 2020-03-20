Alman matematikçiden korkutan corona istatistiği: Bir ölüm 1000 vaka demek

Bilim insanları, corona virüse karşı aşı ve yol açtığı hastalığın tedavisi için ilaç geliştirmek amacıyla gece gündüz demeden çalışıyor. Devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlar, zaman kazanmak için, dünyanın dört bir yanını saran virüsün yayılma hızını kesmek için olağanüstü çaba harcıyor.

KAÇ KİŞİ ETKİLENECEK?

Virüs salgını sabit kurallar çerçevesinde gerçekleştiği için kaç kişinin etkileneceği öngörülebiliyor. Deutsche Welle‘den Charlotte Potts Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Fakültesi'nden Alman matematikçi Stefan Flasche'yle konuştu. Flasche, virüsün yayılma hızıyla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

EĞER BİRDEN YÜKSEKSE

* Reproduction rate yani çoğalabilme hızı yardımıyla virüs taşıyan bir kişinin, koruma önlemlerinin alınmadığı bir bölgede, kaç kişiye bu virüsü bulaştırabileceğini tahmin edebiliyoruz. Bu sayı birden yüksek ise eğer virüsü taşıyan kişi, bir kişiden fazla kişiye bu virüsü bulaştırıyor demek. Corona virüste bu sayılar biraz değişkenlik gösteriyor…

FARK EDİLMEDİĞİ ANLAMINA GELİYOR

* Eğer bir ülkede virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleştiyse bu iki hafta öncesinde 100 vakanın fark edilmediği anlamına gelir. Çünkü hastalığın semptomlarının ortaya çıkması zaman alıyor. Bu arada bu virüsü taşıyan yüz kişi çoğalabilme hızının iki olması nedeniyle başkalarına virüsü bulaştırmış oluyor. Özetle, corona virüsten ilk ölüm gerçekleştiğinde aslında gerçekte 1000 vakayla karşı karşıyayız demek.