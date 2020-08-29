Almanya bu krizde arabulucu olamaz

Akdeniz'de gerilim tırnanırken, bölgedeki durumu 14. Sahil Güvenlik, 26. Güney Deniz Saha Komutanı emekli Koramiral Can Erenoğlu, SÖZCÜ için değerlendirdi. Erenoğlu şunları söyledi:

– Yunanistan tamamen iç kamuoyuna yönelik bir politika izliyor. Bu konuda zaten dağılma eğiliminde olan Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den destek bekleyerek geçmişten ders almaksızın tetikçi rolüne soyunmaya çalışıyor. Bu girişimleri boşa çıkacaktır.

– Almanya'nın gölgesinde kalan Fransa, her zaman olduğu gibi temelde silah satma hedefini gerçekleştirmeye yönelik olarak Yunanistan'a destek veriyor. ABD ise Dedeağaç, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Karadeniz'de etkisini artırmaya yönelik faaliyetlerde ve destekte bulunuyor.

BERLİN GÜVENİLİR DEĞİL

– 3 milyondan fazla Türk kökenlinin yaşadığı, firar eden FETÖ mensuplarına kucak açan, her fırsatta PKK/YPG terör örgütünü destekleyen Almanya ihracatımızda ve yabancı yatırımlarda birinci de olsa Türkiye aleyhtarı faaliyetlerin odak noktasıdır. Açıkça belirtmekten çekinmedikleri üzere hep Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden yanadır.

– Almanya, ilk NAVTEX ilanımızdan sonra sözde arabuluculuk girişimini başlattığında Oruç Reis araştırma gemimizi bir iyi niyet gösterisi olarak birkaç gün limanda bekletmiştik. Bunu fırsat bilen Yunanistan, Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzalamıştı. Güvenirliğini kaybeden Almanya, Türk–Yunan ilişkilerinde arabulucu olamaz.

– Yunanistan'ın diyalog ve müzakereden anladığı tek konu vardır, o da ‘kıta sahanlığı'dır. ‘Onun dışında başka konuyu görüşmem' diyor. Kıta sahanlığı konusunda da bizim ‘ısrarlı itirazcı' olarak rezervasyonumuzun bulunduğu “1982 Uluslararası Deniz Hukuk Sözleşmesi'ni esas alırım. Uluslararası teamül, hukuk, hakkaniyet vs. anlamam” görüşünde.

MAVİ VATAN GELECEĞİMİZ

– Ege'nin de belirli kısmının dahil olduğu Mavi Vatan geleceğimizdir. Milletimiz ve gelecek nesillerimiz için tükenmez bir servet ve güç kaynağıdır. Yunanistan, kara sularını 12 mile çıkarabileceği açıklayınca, TBMM 8 Haziran 1995'te “Böyle bir olasılık durumunda, ülkemizin hayati menfaatlerini muhafaza ve müdafaa için, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne, askeri bakımdan gerekli görülecek olanlar da dahil olmak üzere, tüm yetkilerin verilmesine karar vermiştir” diye bir deklarasyon yayınlamıştı.

ASLA BAŞARAMAYACAKLAR

– Yanlış bilinen ve yazılan bir hususu da özelikle hatırlatmak isterim ki bizim itirazımız Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline değil 6 deniz milinin bir milim bile üzerine çıkarılmasıdır. Yunanistan ve emperyalist güçlerin nihai hedefleri ve çılgın fikirleri esasta hidrokarbon ve enerji kaynakları ile ilgili değil, Türkiye'yi önce Anadolu kıyılarına hapsetmek sonra buradan da Orta Asya'ya göndermektir. Bunu asla başaramayacaklar. Çünkü damarlarımızdaki asil kan buna engel olacak en büyük gücümüzdür.