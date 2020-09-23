Almanya istedi iddiası: Türkiye, Ege Ordusu’nu lağvedecek mi?

AKP hükümetinin üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşması Lozan Antlaşması'ını eleştirirken, Türkiye'nin son bir hafta içinde anlaşmaya dayanarak Ege’de NAVTEX ilan etmesinin nedeni ortaya çıktı.

SÖZCÜ’nün diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre; Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilimi düşürmek amacıyla araya giren Almanya'nın, görüşmelerin başlaması için Yunanistan’dan Ege’de Türkiye’ye yakın adalardaki askeri birliklerini geri çekmesini önerdiği öğrenildi. Almanya, buna karşılık Türkiye’ye de bir öneri getirdi, Ege ordusunun lağvedilmesini istedi.

Ege Ordusu, 1960'lı yıllarda Yunanistan'da cunta rejimi hakimken, Ankara ve Atina arasında da Kıbrıs gerilimi üst seviyeye çıkmışken, Yunan hükümetinin Ege'deki adaları Lozan'a aykırı şekilde silahlandırmaya başlaması üzerine, 20 Temmuz 1975 tarihinde NATO'dan bağımsız olarak kuruldu.

BİR HAFTADA İKİ ADA İÇİN NAVTEX

Türkiye de son bir hafta içinde sınırlarımıza çok yakın iki ada için Lozan Antlaşması'na dayanarak NAVTEX yayınlamıştı. NAVTEX’lerden ilki Sakız için birkaç gün önce, ikincisi ise dün Limni’nin Lozan Antlaşmasına aykırı olarak Yunanistan tarafından silahlandırıldıkları gerekçesiyle yayınlanmıştı.

ÇAVUŞOĞLU KONUŞTUKTAN SAATLER SONRA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta katıldığı bir programda Lozan Antlaşması'nı eleştirmişti. Çavuşoğlu, “Meis’i İtalyanlara vermişiz. Onlar da Yunanistan’a vermiş. Yanı başımızdaki adaları vermişiz. Geçmişteki anlaşmaları büyük bir başarı öyküsü diye bize kitaplarında anlatmaya çalıştılar. Ama maalesef işte görüyoruz” demişti.

Çavuşoğlu’nun bu konuşmasından sadece saatler sonra AKP hükümetinin Lozan Antlaşması'na dayanarak Sakız Adası için NAVTEX yayınlaması dikkat çekmişti.

130 BİN PERSONEL Karargâhı İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan Ege Ordusu Komutanlığı'nın bünyesinde aktif 130 bin personel bulunuyor.