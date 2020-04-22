Yurt dışından getirilen Türk vatandaşları öğrenci yurtlarında karantinaya alınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla tahliyeler başlatıldı.

ALMANYA’DAN GELENLER NİĞDE’YE GÖTÜRÜLDÜ

Tahliye kapsamında, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Almanya’dan Kayseri Havalimanı’na getirilen 232 vatandaş, buradaki işlemlerin ardından otobüslerle Niğde’ye götürüldü.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin merkez kampüsündeki Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen vatandaşlar, 14 günlük karantina süresinin ardından sağlık durumlarına göre evlerine gönderilecek.

BELÇİKA’DAN GELENLER GÜMÜŞHANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Belçika'dan hava yoluyla Trabzon'a getirilen 328 kişiden 245'i otobüslerle gece yarısı polis eskortu eşliğinde Gümüşhane'ye nakledildi.

Burada kendileri için hazırlanan Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi yükseköğrenim yurduna gelen vatandaşlar kapıda KYK görevlileri tarafından karanfillerle karşılandı. Vatandaşların her türlü ihtiyaçları düşünülerek sıcak çay ikramının yapıldığı yurtta ilk olarak gelen vatandaşların ateşleri ölçüldü, bilgileri kaydedildi.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından uzun süren yolculuğun ardından kendileri için özel olarak hazırlanan ve 14 gün boyunca kalacakları odalara yerleşti.

ÇEKCUMHURİYETİ’NDEN GELEN ÖĞRENCİLER KARABÜK’E GÖTÜRÜLDÜ

Çek Cumhuriyeti'nde mahsur kalan ve Türkiye’ye dönmek isteyen öğrenciler ile geçici süreliğine bu ülkede bulunanlar için Türk Hava Yolları (THY) özel uçuş gerçekleştirdi.

Büyük çoğunluğunu Erasmus öğrencilerinin oluşturduğu 106 yolcu Ankara Esenboğa Havaalanı’na indikten sonra otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Karabük’e getirildi.

Gece yarısı polis araçları eşliğinde kente giriş yapan yolcular Kredi ve Yurtlar Kurumu İsmail Necati Efendi Yurdu’nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven koordinatörlüğünde, AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay sağlık ekibi ve görevliler tarafından karşılandı.

Yurt binası girişinde ‘Memlekete Hoş geldiniz' yazılı pankart ile bina içerisinde çalan ‘Ölürüm Türkiyem' şarkısı eşliğinde karşılanan öğrenciler gerekli bilgilendirmeler ve ateşlerinin ölçülmesi sonrası yurda yerleşerek, 14 gün burada gözlem altında tutulacak. (DHA-İHA)