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Almanya’dan getirilen 355 gurbetçi Muğla’da karantinaya alındı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Almanya'dan Türkiye'ye getirilen 355  gurbetçi vatandaş Muğla’daki iki öğrenci yurdunda 14 günlük karantinaya alındı. Bagajları dezenfekte edilen yolcuların tek tek sağlık kontrolünden geçirildikleri görüldü.

Yaşar ANTER
13:14 -
Haberler Gündem
Almanya’dan getirilen 355 gurbetçi Muğla’da karantinaya alındı

Almanya ‘nın Frankfurt kentinden THY uçağı ile Dalaman Havalimanı'na getirilen 355 vatandaşın, girişleri esnasında geniş sağlık önlemleri alındı. Vatandaşların uçağın kargo bölümünden çıkan tüm bagajları ve eşyaları dezenfekte edildikten sonra yolculara verildi.

TEK TEK KONTROL

Vatandaşlar valizleriyle sıraya girerek tek tek sağlık kontrolünden geçirildi, polis ekipleri, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE ekipleri güvenlik önlemi aldı. Daha sonra otobüslere binen vatandaşlar Muğla il merkezine getirilerek iki öğrenci yurduna yerleştirildi. Vatandaşların 14 gün karantinada kalacağı bu süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçirilecekleri belirtildi.

Almanya Corona Frankfurt Muğla öğrenci Polis Sağlık THY Türkiye
Son güncelleme: 13:15 23.04.2020
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