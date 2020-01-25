ALO 184 nedir? İşte acil durumlarda aranması gereken numaralar…

Sağlık Bakanı Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımız, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184 SABİM hattımızı arayarak gerekli bilgiyi alabilir” ifadelerini kullandı. Deprem bir çok acil numaranın da daha aktif kullanılmasına neden oldu. İşte acil bir durum yaşadığınızda aramanız gereken telefon numaraları…

ALO 184 HATTI NE İÇİN KULLANILIR?

184 : Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Tütün İhbar Hattı’dır. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların, Elazığ depreminden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için bu hattı arayarak bilgi alabileceklerini duyurdu.

ACİL NUMARALAR LİSTESİ

Acil durumlarda kolaylık sağlamak amacıyla telefon hizmeti de sağlanır. Şiddet, sağlık sorunları ve yangın gibi acil yardım gerektiren olaylarda, belirlenen numaralardan yardım istenebilir. 112 Türkiye’de Avrupa Birliği’nde acil telefon numarası olarak kullanılır. İşte Türkiye’d kullanılan diğer acil telefon numaraları…

155 : Polis

110 : İtfaiye

114 : Zehirlenme

153 : Zabıta

156 : Jandarma

158 : Sahil güvenlik

177 : Orman yangını ihbar

183 : Çocuğa aileye şiddet

185 : Su ihbar

186 : Elektrik ihbar

187 : Gaz ihbar