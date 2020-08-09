Alpu Yaylası alt yapı bekliyor

Alpu Yaylası, yaz aylarında başta Adana olmak üzere çevre il ve ilçelerden on binlerce yaylacının yazın akın ettiği bir bölge. Bölgede yayla evlerinin fiyatları kimi yerde milyonlu rakamlarla ölçülüyor. Yerleşimin büyük ölçüde tamamlandığı bölgede alt yapı olmayışı ise en büyük sorun.

ZEYDAN KARALAR’DAN RİCA ETTİLER

Kanalizasyon sistemi olmayışı yüzünden evlerde hala foseptik çukuru kullanıldığını bunun da zaman zaman tıkanmalara ve pis kokulara neden olduğunu belirten yaylacılar Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bu sorunlarına çözüm bulmasını istiyorlar.

Yaylacılar, mevcut durumunun çağ dışı olduğunu belirterek, “Foseptik çukurları yüzünden yaylanın her tarafından pis kokular yükseliyor. Biz bu evleri yaptırırken ya da alırken buralara en kısa zamanda kanalizasyon döşeneceğini söylemişlerdi. Yoksa buradan ev almazdık. Ancak yıllar geçtiği halde buraya alt yapı yapmadılar. Adana Büyükşehir belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan ricamız; burasının bir an önce kanalizasyon alt yapısına kavuşturulmasıdır” dediler.