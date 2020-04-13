Altı ay önce kayyum atanan THK, 11 uçağını bugün satıyor

Corona günlerinde, ekonomi tamamen durmuş, herkes can derdindeyken ihaleler devam ediyor. Kayyum heyeti tarafından yönetilen THK’nın varlıklarının satışı da hız kesmiyor. Son dönemde taşınır, taşınmaz birçok varlığı satılan THK bugün, ‘Belli istekliler arasında ihale usulü” ile ‘Hava Aracı Satış İhalesi’ yapacak. Saat 14.30’da açılacak ihalede 11 adet M-18 A/B Dromader uçağının ve depoda bulunan formlu/formsuz malzemelerinin satışı gerçekleştirilecek. THK 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değil. Dolayısıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbest.

YANGIN SÖNDÜRMEDE DE KULLANILIYORLARDI

Dromader uçaklar sarp arazilerde, su noktalarından uzak olan ormanlarda, farklı noktalara konuşlanıp hızlı müdahale ile alevlerin kontrol altına alınmasını sağlıyordu. Zirai ilaçlamada da kullanılabilen bu uçaklar 2015’ten bu yana atıl tutuluyordu.

SIRADA AMFİBİK BÜYÜK UÇAKLAR VAR

Göl veya deniz kenarındaki büyük orman yangınlarında ise tam 35 yıl boyunca yine THK’nın işlettiği CL215 amfibik yani hem suya hem de karaya inen uçaklar ile söndürme helikopterleri kullanıldı. THK’nın 6’sı faal 9 CL215 uçağı 2 yıldır hangarlarda bekletiliyor. Orman Bakanlığı, geçen yıl tüm eleştirilere rağmen THK uçaklarının hangardan çıkmasına izin vermedi. Bu nedenle müdahalede yetersiz kalındı. Sadece İzmir’de 500 hektar orman kül oldu. Bu yıl da 20 Şubat’ta açılan orman yangını söndürme uçağı ihalesinde öyle bir şartname hazırlandı ki THK’nın ‘Ateş Kuşu’ adı verilen 9 CL-215 uçağı ihaleye giremedi. THK’nın CL 215 uçakları 4 bin 900 litre kapasiteliydi, ihalede 5 bin litre şartı konuldu.

MALLAR SATILMAYA DEVAM EDECEK

Kayyum, Cumhuriyet’in en köklü kurumunun mallarını Mayıs ayında düzenleyeceği tam 8 ihaleyle satmaya devam edecek. Kütahya’daki bahçeli kargır bina 5 Mayıs’ta, Pamukkale’deki taşınmaz 6 Mayıs’ta, Muş’taki büro 7 Mayıs’ta, Yalova’daki mesken 8 Mayıs’ta, Eskişehir’deki mesken 11 Mayıs’ta, İzmit’teki mesken 13 Mayıs’ta, Adana’daki taşınmaz 15 Mayıs’ta, Bursa’daki konut 18 Mayıs’ta satılacak.

KARAMOLLAOĞLU: ADETA TASFİYE SÜRECİNE DÖNÜŞTÜ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ”1925 yılında kurulan ve 95. yılını dolduran THK’ya kayyum atanmasıyla başlayan süreç, böylesine kritik bir kurumun adeta ‘tasfiye’ sürecine dönüşmüş bulunuyor. Orman yangınlarının, özel şirketlere kâr sağlayacak bir ‘fırsata’ dönüştürülmesi kesinlikle kabul edilemez!” diye konuştu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi de ”Covid 19 pandemisinde sağlık mücadelesi devam ederken yapılan bu ihale etik değildir, iptal edilmelidir. THK mal varlıkları satılamaz” dedi.