Altı gazetecinin tahliye talebine mahkemeden ret

Gazetecilerin avukatları tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuruda, infaz düzenlemesiyle birlikte denetimli serbestlik süresinin de değiştiği, gazetecilerin mahkumiyet kararı alsalar dahi cezalarının infazının olmayacağı ifade edilmişti.

Bianet’in haberine göre; Başvuruyu görüşen mahkeme “İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçlamasıyla yargılanan gazetecilerin tutukluluğunun devamına karar verdi.

“İTİRAZ GEREKÇELERİ YERİNDE DEĞİL”

Mahkemenin kararında şu ifadelere yer verildi:

“Haklarında tutuklanmalarına dair karar verilen Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan hakkında ayrı ayrı tahliye talebinde bulunulmuş ise de incelenen soruşturma dosyasına göre mevcut delil durumu, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, ifade tutanakları, atılı suç için yasada öngörülen ceza miktarı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde tutukluluk tedbirinin ölçülü olduğu, şüphelilerin tutukluluk hallerinin sonlandırılmasını gerektirir bir husus bulunmadığı ve itiraz gerekçeleri yerinde olmadığından adı geçen şüpheli müdafilerinin tahliye taleplerinin ayrı ayrı reddine karar verilmiştir”