Altun: Kovid-19 ile ilgili CİMER’e 4 bin 415 başvuru geldi

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Küresel sorun haline gelen Kovid-19 salgını sonrası duyarlı vatandaşlarımızdan son 1 hafta içerisinde salgın ile ilgili tüm kamu kurumlarınızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER´e 4 bin 415 başvuru gelmiştir.

* 7/24 başvuru alan CİMER, başvuruları en hızlı şekilde yetkililere ulaştırarak vatandaşlarımızın devletimizle olan iletişiminin canlı bir şekilde sürmesine katkı sunmaktadır. Devletimiz de milletimiz de güçlüdür.

* Bu bağlamda, fiyat artışı ihbarları, eğitim tedbirleri, sağlık-temizlik, sosyal yaşam ve yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili başvurular sürekli olarak analiz edilmekte, bu başvurular ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır