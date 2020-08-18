Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Altun’dan ‘Biden’ açıklaması: Biliyorduk…

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarından yeni haberdar olmadıklarını belirtti. Altun "Hep bir ağızdan '7 ay niye beklediniz' diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" ifadelerini kullandı.

13:04 -
Haberler Gündem
Altun’dan ‘Biden’ açıklaması: Biliyorduk…

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkan adayı Joe Biden’ın sözleriyle ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Altun şu ifadeleri kullandı:

* Biden’ın ‘muhalefetle el ele Erdoğan’ı devireceğiz’ sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi.

* Hep bir ağızdan ‘7 ay niye beklediniz’ diye soruyorlar. Sizi bekledik.

* O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?

NE OLMUŞTU?

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a rakip olan Joe Biden, New York Times’a Ocak ayında verdiği röportajda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Türk muhalif liderler Erdoğan’ı yenmeli. Bu darbeyle değil seçim süreciyle olmalı” ifadelerini kullanmıştı.

Biden “Bence şu an ona farklı bir şekilde yaklaşmalıyız ve muhalif liderliğini desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz” yorumunda da bulunmuştu.

ABD AKP Cumhurbaşkanı Donald Trump New York Recep Tayyip Erdoğan seçim TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 13:14 18.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more