Amanoslar’da terör örgütü PKK’ya ait malzemeler ele geçirildi

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre 18 Aralık'ta Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi olduğu bilgisi alındı. Aynı gün harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında PKK-KCK terör örgütüne ait silah, mühimmat ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi.

Açıklamada “Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış ve diğer malzemeler olay yerinde imha edilmiş olup depolar ise kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.