Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Amanoslar’da terör örgütü PKK’ya ait malzemeler ele geçirildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nca Amanoslar’da yapılan operasyonda terör örgütü PKK’ya ait silah, mühimmat ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi. Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada delil niteliği taşıyan malzemelerin incelemeye alındığı belirtildi.

Can ÇAPAR
Güncellenme: 11:26, 24/12/2020
Haberler Gündem
Amanoslar’da terör örgütü PKK’ya ait malzemeler ele geçirildi

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre 18 Aralık'ta Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi olduğu bilgisi alındı. Aynı gün harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında PKK-KCK terör örgütüne ait silah, mühimmat ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi.

Açıklamada “Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış ve diğer malzemeler olay yerinde imha edilmiş olup depolar ise kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

İlginizi ÇekebilirPKK'ya silah sağlayan Suriyeli bir kişi yakalandıPKK'ya silah sağlayan Suriyeli bir kişi yakalandı
Hatay Mardin PKK Suriye Terör terör örgütü