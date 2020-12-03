Amatör balıkçılara, balon balığı avcılığına izni yok

Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Bölümü Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, Balon Balığı avcılığı hakkında bilgi verdi.

“HER BİR ADEDİ BAŞINA BEŞ TÜRK LİRASI”

Deval, Balon balığı avcılığının Akdeniz ve Ege Denizine kıyısı olan illerde, çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan, Su Ürünleri Bilgi Sistemine(SUBİS) kayıtlı ve geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip olan balıkçılara verildiğini söyledi. “Destekleme kapsamında sadece L. sceleratustur türünün avcılığına izin verilerek kuyruğunun 1milyon adete kadar (1 milyon adet dâhil) her bir adedi başına beş Türk Lirası destekleme ödemesi yapılacak. Diğer balon balığı türlerinin avcılık yasağı devam edecek. Amatör balıkçılar için balon balığı avcılığı izni yok” şeklinde konuştu.

“SİYANÜRDEN BİN 200 KAT DAHA ZEHİRLİ”

Balon balıklarının Altın Zehirli Kurbağa'dan sonra dünyadaki en zehirli ikinci omurgalı hayvan olarak kabul edildiğini söyleyen Dekan Deval, “Balon Balıklarının gonad, karaciğer, bağırsak, kas dokuları ve bazen de derileri Tetrodotoxin(TTX) olarak tanımlanan nörotoxin içerir. Siyanürden bin 200 kat daha zehirli olan tetrodotoxin insanlar için de ölümcüldür. Bir balon balığında 30 yetişkin insanı öldürmeye yetecek kadar toksin vardır ve bilinen bir panzehir de yoktur” dedi.

“ÖLÜME NEDEN OLABİLİR”

Tetrodotoksin zehirlenmesinin belirtilerinin genellikle balon balığı zehrini yedikten 10-45 dakika sonra ortaya çıktığını belirten Deval, “Zehirlenme ağızda uyuşma ve karıncalanma, tükürük, mide bulantısı ve kusma ile başlar. Semptomlar felce, bilinç kaybına ve solunum yetmezliğine ilerleyebilir ve ölüme neden olabilir” şeklinde konuştu.

Deval, “Sularımızda bulunan balon balığı türlerinin maksimum boyları 16-114 cm arasında değişirken, türlerinin dördü TTX ihtiva etmezken diğer dördü TTX ihtiva eder ve insanlar için öldürücüdür” ifadelerini kullandı.