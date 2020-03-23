”Ambergris’ adlı madde hangisinden elde edilir? İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusu yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. Yarışmada sorulan “Bazı parfümlerde kullanılan ve kokuyu sabitleyip daha da kalıcı olmasını sağlayan ‘Ambergris’ adlı madde hangisinden elde edilir?” sorusu merak konusu oldu. İşte zorlu sorunun cevabı…

Soru: Bazı parfümlerde kullanılan ve kokuyu sabitleyip daha da kalıcı olmasını sağlayan ‘Ambergris’ adlı madde hangisinden elde edilir?

A: İspermeçet balinası dışkısı

B: Komodo ejderi salyası

C: Afrika kurbağası teri

D: Salyangoz mukusu

Doğru Cevap: A: İspermeçet balinası dışkısı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜLLERİ

1. Soruyu bilen 500 TL

2. Soruyu bilen 1.000 TL

3. Soruyu bilen 2.000 TL

4. Soruyu bilen 3.000 TL

5. Soruyu bilen 5.000 TL

6. Soruyu bilen 7.500 TL

7. Soruyu bilen 15.000 TL

8. Soruyu bilen 30.000 TL

9. Soruyu bilen 60.000 TL

10. Soruyu bilen 125.000 TL

11. Soruyu bilen 250.000 TL

12. soruyu bilen 1.000.000 TL