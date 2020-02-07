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‘Amcam MHP ilçe başkanı’ deyip jandarmayı tehdit etti!

Sinop'ta alkollü olduğu gerekçesiyle yol kontrolü sırasında ehliyetine el konulan sürücü A.K., kendisine ceza yazan jandarma ekiplerine, 'Yazın yazın, bakalım kimin şekli daha büyük. Amcam MHP ilçe başkanı' dediği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

20:51 -
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‘Amcam MHP ilçe başkanı’ deyip jandarmayı tehdit etti!

Olay, 4 Şubat günü akşam saatlerinde Boyabat ilçesinde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol üzerine uygulama yaptığı sırada, şüphe üzerine durdurdukları sürücüyü A.K., 100 promilin üzerinde alkollü çıktı.

“KİMİN ŞEKLİ DAHA BÜYÜK GÖRECEĞİZ”

Ehliyetine el konulan A.K., cezai işlem uygulayan jandarma ekibine, “Öyle bir dünya yok, sen boş konuşuyorsun. Burada rahatsınız tabi. Yolda duba yok, bir şey yok. Beni kafanıza göre durduruyorsunuz. Benim amcam MHP İlçe Başkanı, kimin şekli daha büyük göreceğiz. O cezalar bir bir size geri dönüyor mu dönmüyor mu göreceğiz. Kimin şekli daha büyükmüş o zaman göreceğiz” dediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

EHLİYETİNE EL KONULDU

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K.’ya ‘Alkollü araç kullanmak’ ve ‘Görevli memura mukavemet’ suçundan işlem yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepki çekti. (DHA)

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Son güncelleme: 21:15 07.02.2020
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