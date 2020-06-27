Ameliyat olan öğrenci, hasta nakil aracıyla sınava götürüldü

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020'nin ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi (TYT) bugün yapılıyor. Esenyurt'ta ayağından ameliyat olduğu için tekerlekli sandalye kullanan Merve Göker, bu sabah Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden alındı.

Nakil aracına bindirilen Göker, Kağıthane'deki Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne götürüldü.

Göker'in annesi ise belediye ekiplerine teşükkür ederek, “Esenyurt Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Kızımın ameliyat sürecinde çok yardımcı oldu, hastaneye gidip gelmemizde… ÖSYM sınavında da bizi okulumuza, Kağıthane’ye sınava götürüyor” ifadelerini kullandı.