Amerikalı kadının köpeği kediyi öldürdü, mahalleli ayağa kalktı

İstanbul’da Cihangir’de yaşayan ve İngilizce öğretmenliği yapan Amerikalı kadının Dogo Argentino ve Doberman cinsi köpeklerini sokak kedilerine saldırttığı iddiası mahalleyi karıştırdı. Kadının gezdirdiği ‘Dogo Argentino' cinsi köpek dün akşam saatlerinde bir kediye saldırarak ölümüne neden oldu.

Sesleri duyan mahalle sakinleri olaya müdahale ederek can çekişen kediyi köpeğin saldırısından kurtarmaya çalıştı. Kedinin ölümü üzere sokağa dökülen mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Mahalle sakinleri sokak hayvanlarına saldıran köpek ve sahibi kadın için işlem yapılmasını istiyor.

Köpeğin kediye saldırdığı ve mahalle sakinlerinin olaya müdahale ettiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

“KULÜBEYE DOĞRU GİDİP KEDİYİ KÖPEĞE ATIYOR”

Mahalle sakini Numan Elmas şahit olduğu olayı şöyle anlattı:

* Biz burada otururken kadın sokağın başından geliyordu. Sokakta arkadaşlarımızın beslediği kediler vardı. Kedilerin üstüne doğru; yetiştirilmesi, beslenmesi yasak olan Dogo Argentino cinsi köpekle gitti.

* Gün içerisinde çocuklar burada dışarıdalar. Bunlara da zarar verebilir. Bu kadın daha önce parkta ve Cihangir taraflarında bu olayı yaşattı.

* Bu kulübeye doğru gidip kediyi köpeğe atıyor. Anında parçaladı. Sadist ruhlu bir kadın. Bütün mahalle sakinleri olarak tepki gösterdik. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz.

“BİR KEDİYİ VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ”

Geçtiğimiz günlerde de benzer bir olayın yaşandığını ifade eden Erdoğan Argüç ise, “Mahallede yetişen kedileri kulübede besliyoruz. Buraya özellikle geliyor. 3 gece önce saat 02.00'de kendisini uyardık. Uyarıları dikkate almadı. Bugün de geldi. Vahşice bir kediyi öldürdü. Hepimiz de şahidiz. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Elinde başka cins bir köpek vardı. Dobermanla içeri giriyordu. Bugün de Dogo Argentino ile geldi. Cinayeti yaptı ve gitti” diye konuştu.