Amigo cinayeti davasında kan donduran sözler: Seni zaten gördüğüm yerde öldüreceğim

Fenerbahçe amigolarından Mehmet Altunkaynak’ın (Dadaş Mehmet) öldürülmesine ilişkin beşi tutuklu 12 sanığın yargılandığı dava sürüyor.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar İbrahim Gümüştekin (Fenerli İbo), Samet Diler, İsmail Dalkıran (Dede İsmail), Cemil Tavus ve Tolgahan Çeken katılırken, başka bir suçtan tutuklunun bulunan Ümit Saral ise SEGBİS’le katıldı.

Müşteki ve sanıkların mahkemedeki beyanlarından dikkat çeken kısımlar şöyle:

“BU ADAMIN TRİBÜNDE GÖZÜ VARDI”

Hakan Altunkaynak (maktul Mehmet Altunkaynak’ın kardeşi): Ağabeyim ile Dede İsmail arasında 20 yıldır husumet vardı. Babam vefat ettiğinde Dede İsmail hariç herkes taziyeye geldi. Dede İsmail bu olayı finanse etti, Samet Güler de bu işi yaptı. Bu adamın tribünde gözü vardı. İbrahim Gümüştekin’in bu olaydan sorumlu olduğuna inanmıyorum.

“20 YILDIR MAÇLARA GİTMİYORUM”

İsmail Dalkıran: 2016 yılı hariç 20 yıldır maçlara gitmedim. Müşteki bu olayları yaptırdığımı benim düşmanlarımdan duymuştur. Annem öldü benim, annemin üzerine yemin ederim benim bu olayla alakam yoktur. Sekiz aydır çok çektim.

Ümit Saral: Seni zaten gördüğüm yerde öldüreceğim Dede İsmail, bu da kayıtlara geçsin. Beni hasmımla suç ortağı yaptınız.

CİNAYETTEN ÖNCE TEHDİT İDDİASI

Fenerbahçe amigolarından Mehmet Altunkaynak 23 Aralık 2017’de İstanbul’un Güngören ilçesinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Cinayetten bir süre önce Genç Fenerbahçeliler (GFB) taraftar grubunun diğer amigolarından İsmail Dalkıran ile İbrahim Gümüştekin’in Güngören’e kalabalık bir şekilde geldikleri, Mehmet Altunkaynak’ı maçlara gelmemesi için tehdit ettikleri iddia edilmişti.

BEDAVA VERİLEN BİLETLERİ KARABORSADA SATIYORLAR

İddianamede “Polis tarafından yapılan saha çalışmalarında tribün liderlerine bedava bilet verildiği, bu biletlerin bir kısmının tribün liderleri tarafından kullanıldığı, geri kalan kısmının ise karaborsada satıldığı ve bu vesileyle de büyük bir gelir sağlandığı yönünde bilgiler elde edilmiştir” denildi.

BİR KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti; Ümit Saral, İsmail Dalkıran, Samet Diler ve Tolgahan Çeken’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık İbrahim Gümüştekin’in tahliyesine karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)

KİM HAKKINDA NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

– Ümit Saral: Tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, silahlı örgüt kurma ve ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma suçundan 12 yıla kadar hapis.

– Tolgahan Çeken: Tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, silahlı örgüt kurma ve ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma suçundan 12 yıla kadar hapis.

– İsmail Dalkıran: Tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme ve ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis.

– İbrahim Gümüştekin: Tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme ve ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis.

– Samet Diler: Tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme ve ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis.

– Cemil Tavus: Tasarlayarak öldürmeye yardım etme suçundan 20 yıla kadar hapis, silahlı örgüte üye olma suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis.

– Yunus Emre Doğan: Tasarlayarak öldürmeye yardım etme suçundan 20 yıla kadar hapis, silahlı örgüte üye olma suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis.

– Serkan Kızılgül: Tasarlayarak öldürmeye yardım etme suçundan 20 yıla kadar hapis, silahlı örgüte üye olma suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis.

– Ali Can Doğan: Tasarlayarak öldürmeye yardım etme suçundan 20 yıla kadar hapis, silahlı örgüte üye olma suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis.

– Zülfikar Can Işıklı: Tasarlayarak öldürmeye yardım etme suçundan 20 yıla kadar hapis, silahlı örgüte üye olma suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis.

– Doğukan Yikit: Tasarlayarak öldürmeye yardım etme suçundan 20 yıla kadar hapis, silahlı örgüte üye olma suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis.

– Yusuf Bakdur: Tasarlayarak öldürmeye yardım etme suçundan 20 yıla kadar hapis, silahlı örgüte üye olma suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis.

