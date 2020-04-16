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Anadolu’da maske feryadı: Bize maske ne zaman gelecek?

Maskelerin para ile satılmasının yasaklanmasının ardından vatandaş ya kendi maskesini yapıyor ya da maskelerini yıkayarak yeniden kullanıyor... Sadece büyük kentlerde değil, Samsun’dan Muğla’ya, Mersin’den Elazığ’a, Edirne’den Çanakkale ve Antalya’ya kadar vatandaşlar maske bulamadığı için isyanda. Çoğu “Mağduruz, virüse karşı önlem almamız isteniyor ancak maske bulamıyoruz. Bize ne zaman maskeler dağıtılacak” yorumunu yaptı. 

06:00 -
Haberler Gündem
Anadolu’da maske feryadı: Bize maske ne zaman gelecek?
Evren DEMİRDAŞ
Uğur AKAGÜNDÜZ
Ali Ekber ŞEN
Yaşar ANTER

ECZACILARDAN MASKE AÇIKLAMASI:

Onur Ferhat Karacan

Bir maskeyi 3 veya 4 kez kullandılar

Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan: Cumaya kadar her eczaneye 500 adet gelecek. Bu sisteme 10 gün önce geçilmeliydi. Kimi bir maskeyi 3-4 kez kullandı. 5 maske verilecek olması da az.

Jale Karaata

Nereden bulabilirler bilmiyoruz

Çanakkale Eczacı Odası Başkanı Jale Karaata: Çanakkale'de çoğu kişide maske görüyoruz. Lakin biz de bilmiyoruz şu an nereden temin edebileceklerini. Deniz Arslan (24) ise “Sipariş verdik, gelmedi” dedi.

Mehmet Ertekin:

Vatandaşa pazartesi ulaşacak

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin: Maske bize ulaşmış değil. En erken pazartesi günü vatandaşlarımıza ulaştırmayı bekliyoruz. Bu süreçte yine belediyelerden veya PTT'den temin edebilirler.

Son güncelleme: 03:35 16.04.2020
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