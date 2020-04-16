Anadolu’da maske feryadı: Bize maske ne zaman gelecek?

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ECZACILARDAN MASKE AÇIKLAMASI:

Bir maskeyi 3 veya 4 kez kullandılar

Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan: Cumaya kadar her eczaneye 500 adet gelecek. Bu sisteme 10 gün önce geçilmeliydi. Kimi bir maskeyi 3-4 kez kullandı. 5 maske verilecek olması da az.

Nereden bulabilirler bilmiyoruz

Çanakkale Eczacı Odası Başkanı Jale Karaata: Çanakkale'de çoğu kişide maske görüyoruz. Lakin biz de bilmiyoruz şu an nereden temin edebileceklerini. Deniz Arslan (24) ise “Sipariş verdik, gelmedi” dedi.

Vatandaşa pazartesi ulaşacak

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin: Maske bize ulaşmış değil. En erken pazartesi günü vatandaşlarımıza ulaştırmayı bekliyoruz. Bu süreçte yine belediyelerden veya PTT'den temin edebilirler.