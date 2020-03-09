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Anayasa Mahkemesi’nden ‘Soma faciası’ kararı

Anaya Mahkemesi, altı yıl önce Soma'daki maden faciasında can veren 301 işçinin yakınlarının yaptığı başvuruyu karara bağladı. AYM, ölen işçilerin, Anayasa'nın 17'inci maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

İlker KILIÇASLAN
15:18 -
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Anayasa Mahkemesi’nden ‘Soma faciası’ kararı

13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciasında 301 maden işçisi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı, sorumluların belirlenmesi için bilirkişi heyetini görevlendirdi.

KAZA ÖNLENEBİLİRDİ

Maden ocağındaki havalandırma, sensör ölçümleri, elektrik dağıtım hatları ve trafolar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan bilirkişi heyeti, maden kazasının pek çok ihmal ve kusurun bir araya gelmesi sonucu meydana geldiği ve kazanın önlenebilir olduğu sonucuna vardı.

Anayasa Mahkemesi, faciada ölen 11 işçinin yakınları tarafından maden ocağının denetiminde ihmali olduğunu iddia ettikleri kişiler hakkında yaptıkları bireysel başvuruyu karara bağladı. AYM, ölen işçilerin Anayasa’nın 17’inci maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, kararın bir örneğini, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için Danıştay 1. Dairesi’ne; bilgi için de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gönderilmesine karar verdi.

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