Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı! Ziyarete gelen 47 kişi karantinada

İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt mahallesinde yaşayan çiftçi Ö.S.’ye, özel bir hastanede anjiyo yapıldı.
11 Mayıs günü taburcu olup evine gelen Ö.S., 3 gün sonra ise göğüs ağrısı çekip, öksürmeye başladı.
Yakınları tarafından İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürülen Ö.S.’ye yapılan corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı.
Ö.S., sevk edildiği özel hastanede tedaviye alınırken, filyasyon ekibi çalışma başlattı.
47 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI
Çalışma sonunda, Ö.S.’ye anjiyo sonrası ‘geçmiş olsun’ ziyaretine geldikleri belirlenen Yeşilyurt mahallesindeki 9 evde yaşayan 47 kişi karantinaya alındı.
Karantinaya alınan evlerin çevresinde jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekti.
Giriş-çıkışların yasaklandığı evlerde yaşayanların ihtiyaçları, İslahiye Belediyesi ekipleri tarafından karşılanıyor. DHA