Ankara Barosu avukat Vahit Bıçak’ın savunmasını istedi

Ankara’da Çankaya Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019’da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.

Hasan İsmail Hikmet, ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNDEME ALINDI

Duruşma sırasında yaptığı savunmalarla tepki çeken Hikmet´in avukatı Vahit Bıçak hakkında Ankara Barosu soruşturma başlattı. Damar’ın ailesi de Vahit Bıçak hakkında Ankara Barosu’na şikayette bulundu. Baro dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Vahit Bıçak hakkındaki soruşturma ele alındı.

SINIRLARI AŞTI

Soruşturma kapsamında Bıçak’tan, Ankara Barosu hakkında sarf ettiği sözler ve savunma sınırlarını aşması nedeniyle ifade istendi. Bıçak’ın da savunma göndermeyip, barodan ne ile suçlandığı yönünde ayrıntılı bir yazı talep ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Sanık avukatı Vahit Bıçak, savunma sırasında Ceren Damar Şenel'in, müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etmişti.

Savunmasının yanı sıra Damar ailesine yönelik hakarete varan sözleri nedeniyle de Vahit Bıçak'a yönelik kamuoyunda büyük tepki oluşmuştu. (DHA)