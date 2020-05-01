Ankara bunu konuşuyor: Kabine değişikliği

Ankara kulislerini en iyi bilen isimlerden Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Sözcü TV yayınında Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtladı. Zeyrek, koridorlarda sıklıkla dillendirilen ‘kabine değişikliği’ konusunda çarpıcı yorumlarda bulundu. Zeyrek “Haziran ayı içerisinde kabine değişikliği olması sürpriz olmaz” dedi.
Ankara'daki corona ile mücadelenin gölgesinde yaşananları değerlendiren Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, kulislerde yüksek sesle konuşulanları aktardı. İşte Zeyrek'in yorumlarıyla siyaset dünyasında yaşananlar…