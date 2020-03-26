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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan çarpıcı soru: Hayırsever Başkentgaz nerede?

Ankara’da diğer dağıtım şirketlerinden farklı olarak belediye payı ve yönetiminde belediye temsilcisi bulunmayan 2 milyon aboneli Başkentgaz, borcu bulunan abonelere acımıyor.

Saygı ÖZTÜRK
06:00 -
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan çarpıcı soru: Hayırsever Başkentgaz nerede?

Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağış yaptığı ortaya çıkan ve bu durumu kendileri açısından ‘Hayırseverlik' olarak niteleyen Başkentgaz'ın sahibi Mehmet Torun'a, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan çağrı geldi.

Yavaş, “Siz de şu dönemde borcu olan doğalgaz abonelerinin gazını kesmeyin. Hayırsever Başkentgaz nerede” dedi. Borcu olanların suyunun kesilmemesini uygulamaya koyan Yavaş, Başkentgaz'a yazı gönderip borcu olanların da doğalgazının kesilmemesini isteyeceğini kaydetti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, salgına karşı yoğun bir çalışma içinde. Başkan Yavaş, “Kentte dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor. Engelli ve yaşlı vatandaşlara temizlik hizmetini sıklaştırdık” dedi…

Başkentgaz'ın, borcunu ödeyemeyen binlerce abonenin doğalgazını kestiği iddiaları üzerine görüşlerini sormak istediğimiz Genel müdür Asım Yüksel, konuşmak istemedi.

Son güncelleme: 01:09 26.03.2020
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