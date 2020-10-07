Ankara Büyükşehir Belediyesi 7 bin 800 çiftçiye tohum dağıtacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi alım garantili ‘Buğday Tohumu Desteği' uygulamasını hayata geçirdi.

İlki Polatlı ilçesinden başlatılan proje kapsamında 25 ilçenin tamamında toplam 5 milyon 150 bin kilogram buğday tohumu, 7 bin 800 çiftçiye dağıtılacak.

Buğday tohumu desteği için Polatlı'da çiftçilerle buluşan Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Fazıl Köremezli, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın bir hayalini daha gerçekleştiriyoruz” dedi.

Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Fazıl Köremezli, “Bu yıl ülkemizde 500 bin ton ürün ithal edilmiştir. Bugün 250 bin dönüm alanda gerçekleştireceğimiz sözleşmeli üretimle yaklaşık 75 bin ton ürün elde etmeyi planlıyoruz. Bu da bu sene için ithal edilen buğdayın Türkiye'de yüzde 15'ine tekabül ediyor” dedi.

Başkent'te yerli üreticilerle görüşerek sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit ettiklerini vurgulayan Köremezli, “Sözleşme kapsamında çiftçiler buğday üretimini tamamladıktan sonra Halk Ekmek tarafından ürünleri satın alınacak. Halk Ekmek de bunu un yapımında kullanarak Ankaralı'nın hem üretmesini hem de tüketmesini sağlayacak” dedi.

ÇİFTÇİLERDEN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Buğday tohumu dağıtımı desteğinden yararlanan Polatlılı çiftçiler, sözleşmeli üreticilik modelinin kendilerine ilaç gibi geldiğini vurgulayarak, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yerli üreticilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.