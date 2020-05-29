Ankara Büyükşehir Belediyesi, camilerde maske ve seccade dağıttı

65 camide cuma namazı öncesi temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymalarını sağlayarak ücretsiz maske ve tek kullanımlık seccade de dağıttı.

Camilerde daha önceki günlerde hijyen çalışması yapan büyükşehir ekipleri, yağışlı hava nedeniyle vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirmelerini kolaylaştırmak için cuma namazı öncesi de dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerini sürdürdü.

Kurduğu stantlarda maske ve tek kullanımlık seccade dağıtımının dışında vatandaşları ateş ölçer, kolonya ve dezenfektan ürünlerle karşılayan büyükşehir belediyesi, olası rahatsızlıklar için ambulanslarını da hazır bekletti.

“BU TÜR HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, vatandaşların huzurlu ve temiz bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

”Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak valiliğimizle ve ilmMüftülüğümüzle yaptığımız görüşmeler neticesinde A ve B grubu olarak nitelendirdiğimiz 65 camide hem namazlık hem de maske dağıttık. Cemaatimiz çok şükür toplu namaz kılma imkanına kavuştu. Bundan sonra da camilerimizde bu tür hizmetlerimiz devam edecek. Hem seccade dağıtımı hem de temizlik ve dezenfeksiyon konusunda desteklerimiz sürecek.”