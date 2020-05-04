Ankara Büyükşehir Belediyesi, kangal saldırısı sonucu yavrusunu kaybeden eşeğe sahip çıktı

Ankara’nın Haymana İlçesi Boğazkaya köyünde, annesin yanındaki yavru eşeği, kangal köpeklerine parçalatarak öldüren ve bu anların görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Berat Kaya sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine jandarma ekipleri tarafından Haymana ilçesi Boğazkaya Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Jandarma Karakolu’ndaki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edilen Berat Kaya daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“GÜVENLİ BÖLGEYE NAKLİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri yavrusunu kaybeden eşeğe sahip çıktı. Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Mustafa Şener sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, yavrusunu kaybeden eşeğin güvenli bölgeye naklini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kaya, “Haymana İlçesi Boğazkaya Köyü’nde ısırma vakası sonucu ağır yaralan ve olayda yavrusunu kaybederek mağdur kalan anneyi Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak olaya müdahil olup, güvenli bölgeye naklini gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.