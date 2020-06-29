Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay’a cami yapacak

Projesi Diyanet Vakfı tarafından yapılan camiyi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hayata geçiriyor. Yaklaşık 4 bin metrekarelik alana yapılacak olan bin 500 kişi kapasiteli cami için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Diyanet Vakfı arasında protokol imzalandı.

Cami, Kumrular Caddesi ile Necatibey Caddesi’nin kesişme noktasına yapılacak. Cami, Kocatepe ve Maltepe camilerinden sonra üçüncü büyük ibadethane olacak.

ZEMİN ALTI ÜÇ KATI DOLMUŞÇULAR KULLANACAK

Caminin bulunduğu alanda çok amaçlı salon, abdesthane, kafeterya ve satış alanları da olacak. Alanın zemin altı üç katı ise dolmuş depolama alanı ve otoparkı olarak Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilecek. Bölgeyi otopark ve depolama alanı olarak kullanacak olan dolmuşçu esnafı, Güvenpark'tan yolcu alabilecek.

2021 BİTMEDEN İBADETE AÇILACAK

Bu sayede Güvenpark’taki yeşil alan bölgesi yaklaşık 2 bin metrekare artacak, parka 241 yeni ağaç da dikilecek. Kızılay'a yapılacak cami için proje çalışmaları ile ilgili hazırlıkların sürdüğü, sürecin 18 ayda tamamlanacağı bildirildi. Caminin, 2021 yılı sonuna kadar bitirilerek hizmete açılması planlanıyor.