Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde bir ilk! Mansur Yavaş’tan ‘liyakat’ talimatı…

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kadrolarında ilk defa itfaiye eri olarak atanmak için mülakat başvuruları başladı.

Adayların Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’nda kurulan başvuru masalarına, 10 Temmuz Cuma gününe kadar 08.00-17.00 saatleri arasında şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

İLGİLİ BÖLÜMDEN MEZUN ARANIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın işe alımların liyakat esasına göre yapılması talimatı sonrasında alınacak itfaiye erlerinin tamamı, itfaiye bölümünden mezun olanlar arasından seçilecek.

Büyükşehir Belediyesi, ataması yapılacak 300 itfaiye eri adayında ‘İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği' veya ‘Sivil Savunma ve İtfaiyecilik' alanlarından mezun olma şartı arıyor. Alınacak 300 kadın ve erkek itfaiye erinin, 100'ü lise mezunu 200'ü ise ön lisans mezunları arasından seçilecek.

BİN 500 ADAYLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLECEK

Lise mezunları için en az 55, ön lisans mezunları için 60 KPSS puanı aranacak. Ankara İtfaiyesi, başvuruları geçerli olan adaylar arasından atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında yani bin 500 adayı mülakata çağıracak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçen hafta Organize Sanayi Bölgesi yöneticileriyle bir araya gelmiş, burada yaptığı konuşmada itfaiye alımlarının geçmiş dönemlerde ‘geçiş tahtası’ olarak kullanıldığını belirtmişti.

BAŞKA YERLERE GEÇMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

İşe alımlarda liyakata önem verdiklerini vurgulayan Yavaş, şunları söylemişti: Biz göreve gelmeden Büyükşehir’e 600 itfaiyeci alınmış. Bu 600 itfaiyeciden 157 kişi kalmış. Diğerlerinin çoğunu memur yapmak için almışlar ve diğer kurumlara aktarmışlar. Biz Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin aldık, itfaiyecilik okulu mezunlarını alıyoruz. Mülakata katılacak bin 500 kişi arasından bu işin eğitimini almış 300 kişiyi istihdam edeceğiz. Başka yere geçmelerine de izin vermeyeceğiz.