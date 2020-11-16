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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde corona olan personel sayısı bin 312’ye yükseldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinde Covid-19 olan personel sayısının bin 312'ye yükseldiği açıklandı.

Güncellenme: 17:44, 16/11/2020
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde corona olan personel sayısı bin 312’ye yükseldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, belediye personelinde Covid-19 tespitleriyle ilgili son durumu paylaştı.

“TÜM TEDBİRLERE RAĞMEN YÜKSELDİ”

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gültekin, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerinde KOVİD-19 olan personel sayımız tüm tedbirlere rağmen 1312’ye yükselmiştir. Vatandaşlarımızın ve personelimizin sağlığı için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ziyaretçi kısıtlaması uygulaması devam etmektedir” dedi.

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