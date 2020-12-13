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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde coronaya yakalanan personel sayısı bin 575’e yükseldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Covid-19'a yakalanan personel sayısının bin 575'e yükseldiği, Covid-19'a nedeniyle hayatını kaybeden personel sayısının 6 olduğu duyuruldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:11, 13/12/2020
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde coronaya yakalanan personel sayısı bin 575’e yükseldi

Ankara Büyükşehir Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, 30 bini aşkın personeli bulunan Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerinde Covid-19’a yakalanan personel sayısının bin 575'e yükseldiğini duyurdu.

Covid-19 sebebiyle bugüne kadar 6 Ankara Büyükşehir Belediyesi personelinin hayatını kaybettiğini de açıkladı.

Gültekin, “Vatandaşlarımızın ve mesai arkadaşlarımızın sağlığı bizim için kıymetlidir. Bu bakımdan, daha önce alınan ziyaretçi kısıtlaması kararı tüm birimlerde daha sıkı uygulanacaktır” duyurusunda bulundu.

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