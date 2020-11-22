Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 496 okula 50 bin maske

Ankara Zabıtası ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, 22 Kasım Pazar günü kent genelindeki 496 okulda stant kurarak, sınava girecek adaylar, sınav görevlileri ve ailelere toplam 50 bin maske ve 80 bin adet su dağıttı.

Ankara Üniversitesi Cebeci yerleşkesinde sınav öncesi hijyen desteği çalışmalarını yerinde izleyen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, 496 okulda 86 bin 400 adayın KPSS sınavına girdiği bilgisini vererek, “Biz de onları okul girişlerinde Başkanımız Mansur Yavaş'ın başarı dilekleriyle karşılıyoruz. Onlara maske ve su veriyor, ihtiyaç duyabilecekleri diğer hususlarda yardımcı oluyoruz. Sınav heyecanlarına ortak oluyoruz. Hepsine başarılar diliyoruz” dedi.

VELİLERDEN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Veliler ise büyükşehir belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Kızı sınava girecek olan Cevdet Arslanoğlu, diğer veliler gibi Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden memnun kaldıklarını ve pandemi döneminde sınava girecek olanların maske ihtiyacının karşılandığını ifade ederek Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Mansur Yavaş’a teşekkürlerini iletti.

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