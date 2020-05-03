Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden okullara ve üst geçitlere makyaj

Ankara merkez ve ilçelerde bakım, onarım ve boyama gerektiren üst geçitlerde çalışma yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında okullarda ücretsiz bakım ve tadilat işleri ile spor alanları ve oyun çizgi alanlarının boyanmasını üstlendi.

3 AYDA 48 OKULUN BAKIMI YAPILDI

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent 153'e gelen talepler doğrultusunda son 3 ayda 48 okulun bakım ve onarım işlerini tamamladı. Yapılan açıklamada, asfalt sezonunun açılmasının ardından Başkent yollarının yenilendiği, hem altyapı hem de kent estetiğine yönelik çalışmaların da aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Bu kapsamda yıpranan ya da onarım gerektiren üst geçitlerde boyama ve tadilat işlemlerini hızlandıran Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, corona virüsü salgını nedeniyle kapalı olan okullarda da ücretsiz bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdiklerini duyurdu.

ÜST GEÇİTLERE YENİ GÖRÜNÜM

Kenti bahar aylarına hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde yer alan yıpranmış ya da boyası gelmiş üst geçitlere de bakım yapıyor. Son olarak İvedik Caddesi yaya üst geçidinde boyama çalışmasını tamamlayan ekipler, üst geçidi yeni bir görünüme kavuşturdu.