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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden sokak hayvanlarına 461 ton mama

Ankara Büyükşehir Belediyesi corona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde sokak hayvanları için mesai yaptı. Gönüllülerle iş birliği yapan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 11 Mart’tan bu yana toplam 461 ton mamayla sokak canlarına hayat oldu.

Sozcu.com.tr
14:07 -
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden sokak hayvanlarına 461 ton mama

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu açıklamayı yaptı:

”Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanlarına sürekli destek sağlıyoruz. Gönüllerimizle iş birliğimiz devam ediyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Covid-19 salgının başladığı 11 Mart’tan bu yana sokak hayvanlarına 461 ton mama desteği sağladık. Sokak canlarımızın hayatta kalması için çalışıyoruz.”

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan (FOTO: SÖZCÜ)

Gönüllü Damla Dur ise, salgın sürecinde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığına dikkat çekti.

Bu süreci büyükşehir belediyesinin katkılarıyla atlattıklarını ifade eden Dur, ”Gönüllü olarak bir yere kadar yetebiliyoruz. Yerel yönetimlerin desteği bu noktada çok önemli. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne destek talebimizi sunduk, olumlu karşılandı. Beraber beslemeye çıktık o yüzden büyükşehir belediyesine çok teşekkür ederiz” dedi.

Gönüllü Damla Dur (FOTO: SÖZCÜ)

Son güncelleme: 14:10 03.06.2020
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