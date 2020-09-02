Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yeni barınak müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Gölbaşı Barınağında yaşayan 2 bin 100 sokak hayvanını, Çankaya Karataş Mahallesi’nde inşa edilecek yeni barınağa tahsis etmek için çalışmalarını hızlandırdı.

“SİNCAN'DA KEDİ EVİ İNŞAATINA DA BAŞLADIK”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Gölbaşı Barınağında yaklaşık 2 bin 100 hayvanın bakımını yapıyoruz. 16 Eylül'de Çankaya Karataş Mahallesi'nde yeni bir yaşam alanı oluşturmak için ilk adımı atacağız. Hayvanların daha rahat yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sincan'da kedi evi inşaatına da başladık. Ekim ayında da tamamlamayı planlıyoruz. Aynı zamanda yılbaşına kadar sahipli sahipsiz ayrımı yapmadan da kedi ve köpeklere ücretsiz olarak kuduz aşısı hizmeti vereceğiz” dedi.

YENİ BARINAK 93 BİN METREKARE OLACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 93 bin metrekare alan içerisinde bulunan ve 3 bin hayvan kapasitesi olan barınağın yapımı için çalışmalarını hızlandırdı. Barınak içerisinde, hayvan hastanesinden kısırlaştırma ünitesine, tek tırnaklı bakım ünitesinden anne yavru ünitesine, mama ünitesinden postoperatif (ameliyat sonrası bakım) alanlarına kadar birçok özelliği bünyesinde barındırıyor.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ORTAK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Kamu yararına kurulan bir dernek olduklarını dile getiren Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Aynur Altun “Büyükşehir Belediyesi ile sokakta bulunan hayvanların kısırlaştırılması ve yerine bırakma konusunda ortak çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir bu konuda çalışmalar yapıyor elini taşın altına koyuyor. Eskiyi yenilemektense yeni bir barınak yaparak daha çok hayvana daha güzel şartlarda hizmet sunmak güzel olacaktır” ifadelerini kullandı.