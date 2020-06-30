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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 45 personeli virüs nedeniyle takibe alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "COVID-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısı son bir haftada ciddi bir artış göstererek 45 oldu" açıklamasında bulundu.

Sözcü Ankara
22:34 -
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 45 personeli virüs nedeniyle takibe alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, COVID-19 sebebiyle belediyede takibe alınan personel sayısının son bir haftada ciddi bir artış gösterdiğini ve 45 personelin virüs nedeniyle takibe alındığını duyurdu.

Gültekin açıklamasında, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde COVID-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısı son bir haftada ciddi bir artış göstererek 45 oldu. Belediyemiz, bu sürecin ilk gününden itibaren olduğu gibi personelimizin ve vatandaşlarımızın sağlığı için tüm önlemleri almaya devam etmektedir” dedi.

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