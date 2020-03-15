Ankara Büyükşehir’den Corona açıklaması!

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarına ara verilmeden devam edildiği ve umreden dönenler başta olmak üzere yurt dışından gelen vatandaşların EGO otobüsleriyle Gölbaşı’ndaki öğrenci yurtlarına taşındığı belirtildi.

“SALGIN HASTALIKLARLA 7/24 MÜCADELE”

Açıklamada salgın hastalıklarla mücadele mücadelenin 7/24 sürdüğünü ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi;

*Son olarak Umreden dönenler başta olmak üzere yurt dışından gelen vatandaşlar EGO otobüsleriyle Gölbaşı’ndaki öğrenci yurtlarına taşınırken, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Türkiye Otelciler Birliği, Ankara Otelciler ve Hamamcılar Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne mekanların dezenfekte edilmesi konusunda uyarı yazısı gönderdi.

*Ankara Büyükşehir Belediyesi salgın hastalıklarla mücadele konusunda etkin mücadelesini 7/24 sürdürüyor.

*Kent genelinde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını artıran Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının taleplerini de geri çevirmiyor.

*Son olarak Umreden gelen vatandaşlar EGO otobüsleri ile Gölbaşı’ndaki öğrenci yurtlarına taşınırken, yurtların dezenfeksiyon işlemleri de titizlikle gerçekleştirildi.

BAŞKENT’İN GÜNDEMİ HİJYEN

Açıklamada, toplu taşıma araçları ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanların sık sık dezenfeksiyon işlemine tabi tutulduğu ifade edildi.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan şunları söyledi;

*Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak çok yoğun çalışma temposuna geçtik. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatları doğrultusunda 7/24 bütün ekiplerimiz çalışıyor.

*Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temizlik ve dezenfeksiyonuna katkıda bulunuyoruz. TOBB’un merkez binalarında da dezenfeksiyon yaptık. Ankara’nın tamamında çalışmalarımız devam ediyor.

*Başkent’te gece 02.44’ten itibaren Umreden dönen yolcuların Gölbaşı’na nakli söz konusu oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de elimizden gelen gayreti gösterdik ve yolcuların nakli için sık sık dezenfekte edilen tüm otobüslerimizi seferber ettik.

ZABITA’DAN OTELLERE UYARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerinin Ankara Toptancı Hali’nde gün boyu temizlik çalışması gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELPLAS A.Ş. ekipleri de Gençlik Parkı Kültür Merkezi ile şehrin birçok noktasında hijyen çalışması yaparak yoğun bir mesai harcadı.

*Halk sağlığını korumak amacıyla önlemler alan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da salgın hastalık riskine karşı kentte denetimlerini artırdı.

*Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç imzasıyla Türkiye Otelciler Birliği, Ankara Otelciler ve Hamamcılar Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne uyarı yazısı gönderildi.

*İkinci bir emre kadar izinleri kaldırılan Büyükşehir ekipleri, 16 Mart Pazartesi gününden itibaren dolmuş ve dolmuş duraklarında da dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemine başlayacak.