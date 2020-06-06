Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden ‘Aleyna Çakır’ açıklaması

‘Aleyna Çakır’ ismini kullanan Sema Esen, geçen çarşamba günü Ankara Keçiören’deki evinde, erkek arkadaşı Ümit U. tarafından bornoz kuşağı ile tavana asılı halde bulundu. Adli Tıp Kurumu raporunda, Aleyna Çakır’ın bornoz kuşağı ile kendini asarak yaşamına son verdiği belirtildi.

Olayla ilgili ifadesine başvurulan Ümit U. da polisteki sorgusunda, Aleyna’nın bir gün önce kendisine, “Benim yanımda annem, babam yok, eve geldiğinde beni bu halde bulamayacaksın” şeklinde mesaj attığını, intihar edeceğini düşünmediğini, sabah evine gittiğinde asılı halde gördüğünü söyledi.

1 AY UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ UYGULANMIŞ

Öte yandan olayın ardından Aleyna Çakır’ın, erkek arkadaşı Ümit U. tarafından dövülerek bayıltıldığına ilişkin video, sosyal medyada paylaşıldı. Ümitcan U. videoda, “Öyle yapılmaz böyle yapılır” ifadelerini kullanıyor.



Söz konusu videonun geçen 17 Nisan’da çekildiği ortaya çıktı. Ümit U. hakkında, Aleyna Çakır’a yönelik şiddet eylemi nedeniyle ‘konut dokunulmazlığının ihlali’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit ve hakaret’ suçlarından gözaltına alınarak, işlem yapıldığı öğrenildi.

Ümit U.’ya, 1 ay koruma altına alınan Çakır’ın yanına aynı süre içinde tehdit ve hakarette bulunmama, konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbiri uygulandığı belirtildi.

EMNİYET’TEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“17 Nisan 2020 günü saat 14.15 sıralarında Sema Esen (Aleyna Çakır) isimli şahıs, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğümüze müracaat ederek, Ümit Uygun ve E.Ö. tarafından darbedildiğini, astım hastası olması nedeniyle darp neticesi bayıldığını ve bu durumun erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından sosyal medyada paylaşıldığını beyan ederek, Ümit Uygun ve E.Ö.’den şikayetçi olmuştur. Aynı gün mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıslar, adli mercilerce serbest bırakılmıştır” denildi.