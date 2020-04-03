Ankara Emniyeti’nden kampanya için ‘maaştan kesinti talimatı’ iddiası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın corona virüsü salgını sebebiyle ekonomik olarak zor duruma düşen vatandaşlara yardım etmek için başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına katılmaları için Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden tüm personele dilekçe örneği ekli duyuru yazısı gönderildiği iddia edildi.

Milli Dayanışma Kampanyasına katılacak personelden ‘el yazısı’ ile dilekçe alınacağı belirtilen duyuruda, dilekçelerin personelin şahsi dosyasında muhafaza edilerek gönderilmeyeceği ifade edildi.

Hazırlanan listelerin “sicil, isim, tutar” belirtilerek en geç 6 Nisan Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Bütçe Şube Müdürlüğü’ne elden teslimi yapılması istendi.

ANKARA VE İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ

Yazıda bağış miktarı; emniyet müdürleri için 250 TL, amir ve komiserler için 150 TL, polis memuru ve bekçiler için ise 100 TL olarak belirlendi.

Dilekçe örneğinde ise, “Kampanyaya destek vermek amacıyla 15 Nisan 2020 tarihli maaşımdan … TL kesinti yapılması hususunu arz ederim” ifadesine yer verildi.

Söz konusu duyurunun Ankara Emniyet Müdüürlüğü ile sınırlı olmadığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün de bu yönde duyuru yaptığı iddialar arasında yer aldı.

