Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri 2020 bayram namazı saatleri… İç Anadolu Bölgesi Kurban Bayramı namaz vakitleri…

Türkiye, tüm dünya ülkeleri gibi corona virüsü ile mücadele ediyor. Bir önceki evde kılınan bayram namazları bu bayramda camilerde kılınabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram namazının açık alanda mesafe kuralına riayet edilerek kılınabileceği açıklamasında bulundu.

Diyanet bayram öncesi bayram namazı saatlerini duyurdu. İşte İç Anadolu Bölgesi illeri (Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Kayseri) namaz saatleri…

İÇ ANADOLU BÖLGESİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:19

AKSARAY BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:17

ÇANKIRI BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:15

ESKİŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:29

KARAMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:23

KIRIKKALE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:17

KIRŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:15

KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:24

NEVŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:14

NİĞDE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:16

SİVAS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:03

YOZGAT BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:12

KAYSERİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:11

İL İL RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ