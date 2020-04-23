Ankara için ilk sahur vakti ne zaman? Ankara iftar ve sahur vakitleri… (2020 Ramazan Ankara imsakiyesi)

Tüm dünyada olduğu gibi Başkent Ankara'da yaşayan vatandaşlar, 2020 Ramazan Ayı'nın ilk orucunu tutmaya hazırlanıyor. Ramazan her zaman olduğu gibi yine bereketi ile geldi ve bir ay sürecek mübarek ay bu akşam kalkılacak ilk sahur ile başlayacak. Ankara'da oruç tutmak isteyen milyonlarca Müslüman, ilk sahura saat kaçta kalkılacağını internette aratmaya başladı. Peki, Ankara için imsak vakti kaçta? Ankaralılar kaç saat oruç tutacak? Ankara için ilk iftar ne zaman?

ANKARA İÇİN İLK İFTAR VE SAHUR VAKTİ

Ankara'da ilk oruç için 23 Nisan Perşembe gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:18'de başlayacak. Ankaralılar ilk iftara kadar bir şey yemeyip, içmeyecek… Ankara'da ilk iftar vakti ise 19:43. Ankaralılar Ramazan'ın ilk gününde toplam 15 saat 25 dakika oruç tutmuş olacak.

İMSAK VAKTİ NEDİR?

Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2020 İmsakiyesi’ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan birçok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.

UZMANLARDAN RAMAZAN AYI'NDA SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ

11 Ayın sultanı ramazan ayının gelmesiyle birlikte İl Sağlık Müdürlüğünden sağlıklı orucun tutulması adına beslenme önerileri yapıldı.

Yazılı yapılan açıklamada, ramazan ayının oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği ay olduğu ifade edildi.

Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için oruç tutulmayan bölümde en az 2 öğünü tamamlamak ve sahur'u atmamak gerektiği anlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve beslenme önerilerinin yer aldığı açıklama şöyle:

” Sahura kalkılmaması yada sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğu unutulmamalıdır. Çünkü bu beslenme tarzı yaklaşık 16 saat olan açlığı, ortalama 20 saate çıkarmaktadır. Bu da açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadır

Bu durumun aksine eğer sahur öğünü, ağır yemeklerden oluşursa gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır. Bu nedenle sahura mutlaka kalkılmalıdır. Sahurda; süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir.

Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi; aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durulması uygun olacaktır. Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklarla ile her seferinde azar azar küçük porsiyonlar şeklinde beslenin. Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin. yemişler tercih edebilirsiniz”