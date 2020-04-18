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Ankara İl Jandarma Komutanlığı’ndan Alaattin Çakıcı açıklaması

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, yeni infaz düzenlemesi kapsamında tahliye edilen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın Sincan F Tipi Cezaevi’nden tahliyesi sırasındaki ’700 araç konvoyu’yla ilgili açıklama yaptı.

09:10 -
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı’ndan Alaattin Çakıcı açıklaması

Açıklamada şunlar kaydedildi:

* Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne ulaşımı sağlayan yol üzerinde 4 kilometre ötesinden başlamak suretiyle 3 ayrı kontrol noktası oluşturulmuştur. Bu kontrol noktası ile cezaevi arasında kalan bölgede ikamet edenler ile cezaevinde görevli olanlar dışında hiç kimse bölgeye alınmamıştır.

”O ARAÇLAR MESAİSİ BİTEN PERSONELE AİT”

* Hükümlülerin tahliyesi esnasında basında yayımlanan araç konvoyu görüntüleri dikkat çektiği anlaşılmaktadır. Görüntülerde yer alan araçlar, tahliye faaliyetlerinde görevlendirilen ve mesaisi biten kolluk mensupları ile kampüste çalışan memurlara aittir.

* Hükümlülerin tahliyeleri, hiçbir hükümlü şahıs/gruba ayrıcalık tanınmadan emniyetli bir şekilde ikametlerine ulaşmaları hedeflenecek bir plan doğrultusunda tüm komşu il valilikleri ile koordineli olarak sorunsuz icra edilmiştir/edilmektedir.

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Son güncelleme: 09:27 18.04.2020
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