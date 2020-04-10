Ankara, İzmir, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte 48 saatlik sokağa çıkma yasağı olan iller!

Türkiye’de corona virüsü tedbirleri kapsamında yeni kararlar açıklanmaya devam ediyor. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığı 30 il ve Zonguldak’ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Bu gece yarısından itibaren uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük illeri de kapsayıp kapsamadığı merak konusu oldu. İşte sokağa çıkma yasağı uygulanacak iller.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL’DA VAR MI?

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda sokağa çıkma yasağı Ankara, İstanbul ve İzmir’de de uygulanacak. 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı “10.04.2020 tarihi saat 24:00” ile “12.04.2020 tarihi saat 24:00” arasında uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN İLLER

Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van)