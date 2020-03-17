Ankara Kent Konseyi’nden “Evinde kal Ankara” çağrısı

Ankara Kent Konseyi corona virüsü salgınına karşı sosyal medyadan #evindekalankara hashtagi ile başlattığı çağrıda, Ankaralıları salgına karşı uyararak virüsün yayılma hızını azaltmayı amaçlıyor.

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ülkece corona virüsüyle yapılan mücadeleye, başlattıkları çağrı ile destek vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

“VİRÜSE KARŞI BİLGİLENDİRİCİ İÇERİKLERİ PAYLAŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Kişisel temizliğe özen gösterilmesi ve sosyal mesafenin korunması konusunda Ankaralıları bilgilendirmek istediklerini belirten Yılmaz, Ankara Kent Konseyi’nin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla corona virüsü salgınına karşı korunma yollarını içeren bilgilendirici içerikleri paylaşmaya devam edeceğini söyledi.

MÜCADELEYİ KORUNARAK ATLATACAĞIZ

Virüse karşı gerekli önlemlerin en üst düzeyde alınması gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, “Yeni tip corona virüsüne karşı oluşabilecek tüm tehditleri ortadan kaldırmak adına Ankara Kent Konseyi olarak etkinlik ve toplantılarımızı iptal ettik. Ankaralıları yeni tanıştığımız bu virüse karşı hassas olmaya davet ediyor, hem kişisel hem de toplumsal sağlık için acil ve zorunlu durumlar dışında evlerinde kalma çağrısı yapıyoruz. Tedbirleri sıkı tutmamız gereken bu dönemde virüsle temas ihtimalini sıfıra indirmek için #evindekalankara dedik. Biliyoruz ki virüs tehlikesine karşı yürüttüğümüz bu mücadeleyi korunarak atlatacağız” diye konuştu.