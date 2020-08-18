‘Ankara Kuşu’ hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan “Ankara Kuşu” isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Davanın ilk celsesinde, sanık Yaşar suçsuz olduğunu söyleyerek, yaptığı paylaşımların FETÖ propagandası olmadığını iddia etti.

Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, Yaşar'ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Mahkeme sonrasında Yaşar'ın avukatı Hasan Seymen sosyal medya hesabından yaptı açıklamada, “Ankara Kuşu lakaplı Oktay Yaşar'ın duruşması sonuçlandı. Baştan beri ifade ettiğimiz gibi kendisinin hiçbir suçu yoktur. 5 aydır fuzuli yere tutuklu bulunuyordu. Mahkeme bunu takdir etti ve tahliyesine karar verdi” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “Ankara Kuşu” isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeni ile Yaşar, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Oktay tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İDDİANAME DETAYLARI

Hazırlanan iddianamede, Twitter hesabından 6 Nisan 2015’de “Gülen cemaatine yakın 4 isim bağımsız olarak seçime giriyor”, 7 Şubat 2015’de “Gülen keşke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymış” ve 3 Şubat 2015’de ise “Fetullah Gülen, gözyaşlarını tutamadı” şeklinde paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği belirtilmişti.

DOSYA KOCAELİ’YE…

Paylaşımların FETÖ elebaşını mağdur göstermeye çalıştığı, örgüt ile liderinin eylemlerini meşru gösterme amacı içerdiğinin belirtildiği iddianamede Yaşar'ın “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Yaşar hakkında açılan davada Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. (İHA)