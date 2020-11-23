Ankara lüks araç satıyor Trabzon kiralıyor

31 Mart seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan AKP'li Murat Zorluoğlu, yaptığı ilk meclis toplantısında belediyede bulunan kiralık araç sayısının çok fazla olduğunu belirterek “Tasarruf şart” dedi. Ancak bir yıl dolmadan 13 Kasım 2019'da 3 yıllığına 63 araç kiralamak için ihale açtı. Kiralanacak araçların 2019 ve üzeri model olması istendi. 10 Aralık tarihinde yapılan ihaleye 5 şirket katıldı. İhaleyi 10 milyon 495 bin 980 lira bedelle Reisler Nakliyat Turizm İnşaat Temizlik ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret şirketi kazandı. 31 Aralık'ta imzalanan anlaşmayla da araçları 1 Ocak tarihinde teslim aldı.

TASARRUF SÖZDE KALDI

Ortahisar Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Oktay Söğüt, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan ve milyonlarca lira ödenecek olan araçları gündeme taşıyarak tasarruf tedbirlerinin unutulduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın geçmiş dönemde alınan yüksek masraflı lüks araçların satılmasını istediğini hatırlatan Söğüt, “Trabzon Büyükşehir Belediyesi tasarrufu sözde bırakırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi hem sözde hem de özde tasarruf yapmaya devam ediyor” dedi.